пятница 8.12.2023 13:00:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

12:07, 8 декабря 2023 года

В Орловской области семьи с детьми поддержали на 1,6 миллиарда рублей

Цифры озвучил губернатор Андрей Клычков во время оглашения инвестпослания

Фото: Мария Семак

За прошедшие месяцы 2023 года в Орловской области семьи с детьми получили поддержку на общую сумму в 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков во время оглашения инвестпослания 8 декабря.

- Мы уделяем особое внимание поддержке и развитию института семьи в Орловской области. За истекший период года более 22-тысяч семей с детьми получили финансовую помощь на сумму свыше 1,6 млрд рублей. Положительная динамика роста числа многодетных семей сохраняется благодаря действующему региональному пакету демографических мер поддержки, - отметил губернатор.

Так, сейчас в многодетных семьях на Орловщине растет больше 28 тысяч детей. На их финансовую поддержку уже выделено свыше 415 миллионов рублей.

Еще одна мера поддержки- подарок малышу при рождении. С 2022 года ее получили больше 6,5 тысяч семей.


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.