Главная » Новости



12:07, 8 декабря 2023 года В Орловской области семьи с детьми поддержали на 1,6 миллиарда рублей Цифры озвучил губернатор Андрей Клычков во время оглашения инвестпослания



Фото: Мария Семак

За прошедшие месяцы 2023 года в Орловской области семьи с детьми получили поддержку на общую сумму в 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков во время оглашения инвестпослания 8 декабря.



- Мы уделяем особое внимание поддержке и развитию института семьи в Орловской области. За истекший период года более 22-тысяч семей с детьми получили финансовую помощь на сумму свыше 1,6 млрд рублей. Положительная динамика роста числа многодетных семей сохраняется благодаря действующему региональному пакету демографических мер поддержки, - отметил губернатор.



Так, сейчас в многодетных семьях на Орловщине растет больше 28 тысяч детей. На их финансовую поддержку уже выделено свыше 415 миллионов рублей.



Еще одна мера поддержки- подарок малышу при рождении. С 2022 года ее получили больше 6,5 тысяч семей.





Ольга СУПОНЕВА



