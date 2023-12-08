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12:30, 8 декабря 2023 года Три человека пострадали и один погиб в ДТП в Орловской области Смертельная авария произошла на трассе М-2 "Крым".



Фото: УГИБДД России по Орловской области

В девятом часу вечера 7 декабря на 383-м километре трассы М-2 "Крым" произошла трагедия. По данным регионального УГИБДД, 22-летний водитель "Лады" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впередиидущим грузовиком, остановившимся для поворота.



Водитель легковушки погиб на месте аварии. Также пострадали его пассажиры – 19-летняя девушка и 22-летний парень госпитализированы. 20-летний молодой человек отпущен после осмотра медиками.





Артем Ежаков



