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11:15, 8 декабря 2023 года

Ожиданиями от инвестиционного послания Андрея Клычкова поделился Евгений Жарких

По его словам, в приоритете подготовка кадров для предприятий региона.



Директор "Орловского Автодорожного Техникума" Евгений Жарких поделился ожиданиями от инвестиционного послания губернатора Орловской области на 2024 год. Жарких отметил, что приоритетным является вопрос подготовки кадров для предприятий региона.

- Сегодня здесь собрались неравнодушные люди, как со стороны образования, так и со стороны реальных работодателей. Я надеюсь, что 2024 год станет действительно решающим в сближении предприятий и среднего профессионального образования, на которые делается ставка не только в Орловской области, но и во всей России, - сказал Евгений Жарких.

Напомним, что с инвестпосланием глава региона выступит 8 декабря в 12.00.



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