Главная » Новости



10:19, 8 декабря 2023 года Дмитрий Пониткин поделился ожиданиями от инвестиционного послания губернатора По его словам, у региона есть резервы, чтобы производить больше продукции и лучше работать.







Директор ЗАО "Славянское" Верховского района Дмитрий Пониткин поделился ожиданиями от предстоящего инвестиционного послания губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Пониткин отметил, что у нашего региона есть все возможности и резервы, чтобы производить больше продукции.



- Нам надо лучше работать. Резервы и возможности для этого есть. Я думаю, мы будем стремиться к лучшему, - прокомментировал директор ЗАО "Славянское".





Вести-Орёл



