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9:20, 8 декабря 2023 года

Очередной гуманитарный конвой из Орловской области прибыл на передовую

Груз был собран по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Фото: портал Орловской области

Орловская команда вместе с отцом Василием вновь доставила на передовую большой груз. Бойцам разных подразделений передали 10 тонн овощей, 250 печей-буржуек с трубами, 7 тысяч "окопных" свечей и 10 тонн питьевой воды.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, всего с 19 июля орловцы отправили на фронт 1130 тонн воды. С 12 октября - 310 тонн овощей. С 14 октября - 1140 печей. Всех, кто помогает фронту, поблагодарил Андрей Клычков.

- Вручая эти подарки от Орловщины, мы видим настоящие эмоции искренней радости на лицах наших героев, улыбки, которые в условиях боевых будней - на вес золота. Это дорогого стоит. Сердца бойцов греет ощутимая поддержка тыла, ребята чувствуют, что их любят, за них молятся и очень ждут, - подчеркнул глава региона.


Сергей Мерцалов
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