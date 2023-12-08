В Орле митрополит Тихон освятил УАЗ

Автомобиль передали разведчикам для выполнения боевых задач.
Фото: Орловская митрополия
УАЗ "буханку" для бойцов приобрели Орловская епархия и прихожане Свято-Троицкого храма. Митрополит Тихон освятил машину и благословил военных на служение Отечеству.
Также разведчикам, посетившим Свято-Троицкий храм Орла, передали два квадрокоптера, продукты питания и мед. Бойцы отряда специального назначения вручили настоятелю Троицкого прихода протоиерею Андрею Михалеву благодарность за постоянную помощь, сообщилив информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.
Напомним, что в ноябре глава Орловской митрополии освятил еще один автомобиль УАЗ. Троицкий храм передал его бойцам ВДВ.