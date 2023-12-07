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21:00, 7 декабря 2023 года Орловский боксер Платон Козлов завоевал главные титулы юношеского бокса Спортсмен побеждал на европейском и мировом первенствах.







В Ереване состоялся чемпионат мира по боксу среди спортсменов 15 – 16 лет. В составе сборной России честь страны и Орловской области отстаивал 16-летний боксер Платон Козлов.



Спортсмен провел на турнире пять поединков и во всех одержал победы, завоевав второй важный титул в своей карьере. В 2021-м году ему покорился титул чемпиона Европы.



В начале следующего года Платон Козлов отправится на сборы с национальной командой. Орловцу исполнится 17 лет, что будет означать переход из юношеского спорта в юниорский, а это – новые соперники.





Анастасия Дорохова



