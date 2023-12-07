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19:32, 7 декабря 2023 года В Орле чествовали лучших учителей региона В областной столице торжественно закрыли Год педагога и наставника.





7 декабря на сцене Орловского государственного театра для детей и молодежи "Свободное пространство" торжественно закрыли Год педагога и наставника. В церемонии участвовали губернатор Андрей Клычков, представители власти и общественные деятели.



Глава региона поздравил виновников торжества, отметив особую значимость учителей в подготовке кадров для экономики региона, а также поблагодарив за патриотическое воспитание молодежи.



Как отмечает региональный информационный портал, лучшим учителям вручили заслуженные награды. Так, нагрудным знаком "Почетный наставник" отмечена методист отдела естественнонаучных дисциплин Орловского Института развития образования Галина Шевякова. Еще ряд педагогов награжден знаком отличия "Почетный наставник Орловской области" и почетными грамотами губернатора.



Наступающий 2024-й год в России станет Годом семьи.









Артем Ежаков



