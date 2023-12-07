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19:10, 7 декабря 2023 года Мценский мусорный полигон неопасен для окружающей среды Работу объекта оценил глава регдепартамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин.



Фото: архив "Вести-Орел"

Глава департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области Сергей Латынин совершил рабочую поездку в Мценск, где оценил работу местного полигона. Ранее здесь предприняли меры по приведению объекта в порядок, результатом чего стало снятие претензий со стороны профильных органов.



Сегодня полигон работает по регламенту и выполняет все требования законодательства, не представляя опасности для окружающей среды, сообщили в пресс-службе департамента.



Сергей Латынин обсудил с местными жителями снижение нагрузки на объект. С нового года заработает полигон ООО "Экополис", что в пять раз разгрузит мценский комплекс.





Артем Ежаков



