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18:30, 7 декабря 2023 года В Орле предложили воссоздать комнату Лизы Калитиной С инициативой выступили Михаил Вдовин и Виктор Ливцов.



Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В Орле приступили к реконструкции дома Лизы Калитиной. Ходу работ посвятили совещание, в котором приняли участие первый зампредседателя Орловского облсовета Михаил Вдовин, представители собственника и подрядчика, профессор Виктор Ливцов, директор музея Тургенева Вера Ефремова и директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев.



Сегодня на месте реконструкции расчищена территория. Участники совещания обсудили вопросы по предстоящим работам над фасадом и сводчатыми арками подвалов. После завершения ремонта планируется использовать помещение под офис.



Михаил Вдовин и Виктор Ливцов предложили предусмотреть комнату Лизы Калитиной.

"Необходимо сохранить частичку литературного наследия, воссоздав комнату героини со страниц тургеневского романа", — цитирует Михаила Вдовина пресс-служба облсовета.





Артем Ежаков



