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9:30, 8 декабря 2023 года Орловская область вошла в число лидеров по сниженной дебиторской задолженности за коммуналку Результаты работы обсудили на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.



Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Совещание в режиме видео-конференц-связи провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. От Орловской области в заседании принял участие губернатор Андрей Клычков и главы департаментов.



По информации пресс-службы областного правительства, регион вошел в число лидеров по снижению просроченной дебиторской задолженности за коммунальные услуги. Снижение составило 24%. По состоянию на 1 октября начисленная сумма за коммунальные услуги в Орловской области превысила 22,8 миллиарда рублей, а фактически оплачено 23,9 миллиарда. Дебиторская задолженность снизилась почти на 492 миллиона рублей.





Сергей Силаев



