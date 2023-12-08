Орловская область вошла в число лидеров по сниженной дебиторской задолженности за коммуналку
Результаты работы обсудили на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.
Фото: пресс-служба правительства Орловской области
Совещание в режиме видео-конференц-связи провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. От Орловской области в заседании принял участие губернатор Андрей Клычков и главы департаментов.
По информациипресс-службы областного правительства, регион вошел в число лидеров по снижению просроченной дебиторской задолженности за коммунальные услуги. Снижение составило 24%. По состоянию на 1 октября начисленная сумма за коммунальные услуги в Орловской области превысила 22,8 миллиарда рублей, а фактически оплачено 23,9 миллиарда. Дебиторская задолженность снизилась почти на 492 миллиона рублей.