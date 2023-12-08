Баскетболисты Орловского госуниверситета сыграют домашний тур
Соперниками станут команды из Красноярска и Иркутска.
Фото: архив "Вести-Орел"
Баскетболисты Орловского государственного университета приглашают болельщиков на домашние матчи элитного дивизиона ассоциации студенческого баскетбола.
Уже 8 декабря орловцы встретятся на паркете с гостями из Красноярска. Начало матча – 15:45, вход для болельщиков – свободный. 10 декабря нашу команду ожидает матч со студентами из Иркутска. Этот матч начнется в 14:15. Оба матча пройдут на площадке спорткомплекса ОГУ по адресу ул. Скворцова, 5.