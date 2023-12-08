В орловской деревне проложат водопровод для многодетных семей
Вопрос обсудили на совещании с главами районов.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В деревне Овсянниково Орловского муниципального округа в 2024 году проведут водопроводные сети. Вопрос о строительстве объектов обсудили в областном правительстве 7 декабря на совещании с главами районов.
– Строительство в регионе объектов водоснабжения и водоотведения имеет огромную социальную значимость. Здесь очень важно следить за сроками выполнения работ, чтобы у нас не было проблем ни с подрядчиками, ни с проектировщиками, - подчеркнул глава региона Андрей Клычков.
Протяженность водопровода составит 5,2 километра, стоимость объекта – 43 миллиона рублей. По информациипресс-службы правительства региона, строительство завершится 1 июля 2024 года. Заявки на участие в торгах подали три компании.