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8:00, 8 декабря 2023 года В орловской деревне проложат водопровод для многодетных семей Вопрос обсудили на совещании с главами районов.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В деревне Овсянниково Орловского муниципального округа в 2024 году проведут водопроводные сети. Вопрос о строительстве объектов обсудили в областном правительстве 7 декабря на совещании с главами районов.



– Строительство в регионе объектов водоснабжения и водоотведения имеет огромную социальную значимость. Здесь очень важно следить за сроками выполнения работ, чтобы у нас не было проблем ни с подрядчиками, ни с проектировщиками, - подчеркнул глава региона Андрей Клычков.



Протяженность водопровода составит 5,2 километра, стоимость объекта – 43 миллиона рублей. По информации пресс-службы правительства региона, строительство завершится 1 июля 2024 года. Заявки на участие в торгах подали три компании.





Сергей Силаев



