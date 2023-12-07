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20:00, 7 декабря 2023 года Две орловчанки создали женский батальон помощи участникам СВО Он отправил на передовую больше километра маскировочных сетей.







В Мценске несколько месяцев назад две активистки образовали женский батальон. Сегодня они отправили на передовую больше километра маскировочных сетей. В штате добровольцев – более 100 человек. Начинали со сбора гуманитарной помощи и создания сухих душей.



Основатели добровольческого отряда – Анастасия Безгубова и Эльвира Селиванова. Для Эльвиры это дело особенное – в зоне СВО погиб ее муж.



Сегодня волонтеры плетут масксети разного назначения, включая зимний вариант. Используют специальный материал, который не мокнет, не забивается грязью. Если его правильно подготовить перед плетением, то его не считают коптеры.





Екатерина Габова



