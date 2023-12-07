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19:00, 7 декабря 2023 года Мэрия: в Орле нет горок для катания на санках и ватрушках Горожан призвали быть предельно аккуратными в новогодние каникулы.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Управление по безопасности администрации города Орла обращает внимание жителей города на то, что катание с горок на санках и тюбинге крайне опасно и запрещено.



В последнее время наибольшую популярность набирает катание с горки на тюбинге. В пресс-службе администрации Орла пояснили, что тюбинг - это надувная круглая камера в чехле с усиленным дном и ручками, простыми словами обыкновенная "ватрушка".



– В Орле нет оборудованных горок для катания на санках и "ватрушках", поэтому будьте предельно аккуратны в приближающиеся новогодние каникулы, - заявили в пресс-службе мэрии Орла.





Сергей Силаев



