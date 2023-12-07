Мэрия: в Орле нет горок для катания на санках и ватрушках
Горожан призвали быть предельно аккуратными в новогодние каникулы.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Управление по безопасности администрации города Орла обращает внимание жителей города на то, что катание с горок на санках и тюбинге крайне опасно и запрещено.
В последнее время наибольшую популярность набирает катание с горки на тюбинге. В пресс-службе администрации Орлапояснили, что тюбинг - это надувная круглая камера в чехле с усиленным дном и ручками, простыми словами обыкновенная "ватрушка".
– В Орле нет оборудованных горок для катания на санках и "ватрушках", поэтому будьте предельно аккуратны в приближающиеся новогодние каникулы, - заявили в пресс-службе мэрии Орла.