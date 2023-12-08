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9:00, 8 декабря 2023 года Мценских чиновников пожурили за неполные сведения о доходах К дисциплинарной ответственности привлекли четырех человек.



Фото: архив "Вести-Орел"

Мценская межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции. Выяснилось, что отдельными работниками администраций Чахинского и Протасовского сельских поселений в справках о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за прошлый год указаны неполные сведения о размере полученных доходов, открытых в кредитных организациях и банках счетах, находящихся в пользовании объектах недвижимости.



Как сообщили в прокуратуре, к дисциплинарной ответственности привлекли четырех человек.





Артем Ежаков



