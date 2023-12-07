Орловчанка проведет восемь лет в колонии за убийство незнакомца
33-летняя женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Фото: СУ СК РФ по Орловской области
Жительницу Орла осудили за убийство случайного знакомого. Суд признал доказательства следственного комитета достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Следствие и суд установили, что 6 мая 2023 года пьяная женщина была дома у знакомых в деревне Полозовские дворы Орловского округа. Между ней и незнакомым 40-летним мужчиной завязался конфликт. Потерпевший оскорбил орловчанку, после чего мужчина получил смертельный удар ножом в грудь.
– Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима и ограничением свободы на 1 год, - сообщилив СУ СК РФ по Орловской области.