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20:30, 7 декабря 2023 года Орловчанка проведет восемь лет в колонии за убийство незнакомца 33-летняя женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Жительницу Орла осудили за убийство случайного знакомого. Суд признал доказательства следственного комитета достаточными для вынесения обвинительного приговора.



Следствие и суд установили, что 6 мая 2023 года пьяная женщина была дома у знакомых в деревне Полозовские дворы Орловского округа. Между ней и незнакомым 40-летним мужчиной завязался конфликт. Потерпевший оскорбил орловчанку, после чего мужчина получил смертельный удар ножом в грудь.



– Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима и ограничением свободы на 1 год, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.





Сергей Силаев



