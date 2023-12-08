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10:30, 8 декабря 2023 года Лед на водоемах Орловской области пока небезопасен Спасатели призывают жителей и гостей региона не рисковать.



Фото: архив "Вести-Орел"

Толщина льда на непроточных водоемах Орловской области составляет 6 – 8 сантиметров, на реках – до 3 сантиметров. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Напомним, что безопасная отметка – минимум 10 сантиметров. Особенно опасны места около берега, там, где есть заросли камыша и кустарника, участки под мостами.



Спасатели призывают жителей и гостей региона не выходить на лед. Риск провалиться есть всегда. Трагедия едва не случилась в поселке Дубки. 59-летнему рыбаку не дали утонуть очевидцы, а в Орле мужчина провалился под лед на мотобуксировщике. К счастью, последний сумел спастись.



Для предотвращения таких случаев в регионе идет акция "Безопасный лед". Она продолжится до момента вскрытия водоемов ото льда. Спасатели начали круглосуточное дежурство на реках и озерах, а также проводить профилактические мероприятия, такие как раздача листовок, проведение бесед и информирования населения об опасности замерзших водоемов.



К группам риска относятся дети, любители рыбалки и все желающие сократить дорогу по льду.





Артем Ежаков



