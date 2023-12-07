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16:30, 7 декабря 2023 года В Орле появились указатели к достопримечательностям Их установили в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".



Фото: мэрия Орла

В Орле появились указатели к основным достопримечательностям областной столицы. Всего их 20 штук. Как сообщили в мэрии Орла, они установлены на улице Максима Горького, на правом берегу Орлика, Пролетарской горе, улицах Ленина, Брестской, 1-й Посадской, Салтыкова-Щедрина, 7 Ноября, площадях Поликарпова, Ленина, Мира, Богоявленской, а также в парке Орловская крепость, в скверах Лескова и генерала Ермолова.



Указатели установили в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Проект туристического кода Орла в прошлом году стал вторым в конкурсе проектов Ростуризма. Это позволило получить 215 миллионов рублей из федерального бюджета на обновление.





Артем Ежаков



