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15:21, 7 декабря 2023 года Двадцать пожарных потушили кафе под Орлом Возгорание произошло в деревне Ивановское.





Видео: пресс-служба ГУ МЧС по региону

В деревне Ивановское Орловского муниципального округа 7 декабря горело кафе. В момент пожара людей внутри не было, эвакуировать никого не пришлось.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, когда пожарные приехали на место, огонь уже распространился внутри здания и на крышу.



– Сотрудникам удалось не допустить распространения огня. В ликвидации принимали участие более 20 пожарных на 7 единицах спецтехники. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.







Сергей Силаев



