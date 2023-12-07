Двадцать пожарных потушили кафе под Орлом

В деревне Ивановское Орловского муниципального округа 7 декабря горело кафе. В момент пожара людей внутри не было, эвакуировать никого не пришлось.
По информациипресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, когда пожарные приехали на место, огонь уже распространился внутри здания и на крышу.
– Сотрудникам удалось не допустить распространения огня. В ликвидации принимали участие более 20 пожарных на 7 единицах спецтехники. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.