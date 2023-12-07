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18:00, 7 декабря 2023 года Росгвардейцы задержали хулигана в одной из орловских больниц Вызов поступил из Советского района Орла.



Фото: архив "Вести-Орел"

Сотрудники Росгвардии задержали хулигана в Орле на улице Матвеева. Инцидент произошел около часа ночи в охраняемом Росгвардией учреждении здравоохранения.



Нарушителем спокойствия стал один из посетителей. Мужчина всячески препятствовал работе медперсонала, демонстрировал агрессию, выкрикивал нецензурные слова и не реагировал на требования правоохранителей.



40-летнего дебошира задержал наряд вневедомственной охраны. Хулигана доставили в отдел полиции.



Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, в 2023 году в Советском районе Орла росгвардейцы выезжали по тревожным сигналам больше двух тысяч раз. В полицию доставили не менее 50 человек.





Сергей Мерцалов



