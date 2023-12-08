Губернатор Орловской области выступит с инвестпосланием

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7:30, 8 декабря 2023 года
Губернатор Орловской области выступит с инвестпосланием8 декабря Андрей Клычков озвучит планы развития региона и подведет итоги 2023-го года.
Фото: архив "Вести-Орел"
Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков выступит с инвестиционным посланием. Глава региона озвучит планы развития Орловщины и подведет итоги 2023-го года.
Послание начнется в 12:00. Участниками станут представители промышленных и аграрных предприятий, органов власти.
Посмотреть трансляцию можно будет в соцсети "ВКонтакте" в официальных группах регионального правительства.
Артем Ежаков
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