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14:30, 7 декабря 2023 года За ночь из Орла вывезли больше 200 самосвалов снега На посыпку городских улиц израсходовали 30 тонн пескосоляной смеси.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле продолжается обработка дорог и тротуаров от наледи. На уборку вышли сотрудники "Спецавтобазы". За ночь с городских улиц они вывезли 1720 кубометров снега.



Днем, 7 декабря, на дорогах областного центра трудятся девять тракторов, восемь самосвалов, три погрузчика, грейдер и 76 уборщиков. В планах - обработка тротуаров пескосоляной смесью, уборка остановок, пешеходных переходов, набережных и мостов. Об этом сообщили в пресс-службе орловской мэрии.





Сергей Мерцалов



