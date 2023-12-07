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12:53, 7 декабря 2023 года

В Орле открылась выставка "Дети войны - последние свидетели"

Орловцы могут увидеть картины художников, детьми переживших войну.


В Орловском институте культуры открылась выставка "Дети войны - последние свидетели". Ее авторы и участники - художники, которые маленькими детьми пережили войну и она оставила неизгладимый след в их творчестве.

Работы представили Жанна Травинская,Эдуард Галактионов, Анатолий Хворостов, Ирма Борисова. Всем художникам уже за 80 лет. И сегодня в Орле осталось 6 художников детей войны. 

Подробности в ближайших эфирах "Вести-Орел".


Эва Стасюлевич
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