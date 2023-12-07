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14:00, 7 декабря 2023 года В Орле инспекторы побеседовали с водителями Скорой медицинской помощи Главная тема - соблюдение Правил дорожного движения.



Фото: архив "Вести-Орел"

Одна из встреч прошла в городской Станции скорой помощи. Как сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД России по Орловской области, водительскому коллективу рассказали о последних изменениях в ПДД. Профилактическую беседу провел лейтенант полиции Николай Прокофьев.



Автоинспектор напомнил, что от грамотных действий водителей Скорой зависит жизнь людей, нуждающихся в экстренной помощи. Сотрудник ГИБДД разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушения ПДД, а также ответил на вопросы водитилей Скорой помощи.





Сергей Мерцалов



