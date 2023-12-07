В Орле инспекторы побеседовали с водителями Скорой медицинской помощи
Главная тема - соблюдение Правил дорожного движения.
Фото: архив "Вести-Орел"
Одна из встреч прошла в городской Станции скорой помощи. Как сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД России по Орловской области, водительскому коллективу рассказали о последних изменениях в ПДД. Профилактическую беседу провел лейтенант полиции Николай Прокофьев.
Автоинспектор напомнил, что от грамотных действий водителей Скорой зависит жизнь людей, нуждающихся в экстренной помощи. Сотрудник ГИБДД разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушения ПДД, а также ответил на вопросы водитилей Скорой помощи.