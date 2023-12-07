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11:00, 7 декабря 2023 года В соседней с Орловской Брянской области школьница застрелила человека, пятеро пострадали Трагедия произошла в гимназии №5 Брянска.



Фото из архива

По предварительным данным следственного комитета, 7 декабря 14-летняя девушка принесла в школу города Брянска помповое ружье, из которого стреляла в своих одноклассников. В результате произошедшего двое человек погибли (одна из них стрелявшая), пятеро пострадали, они доставлены в больницу.



– На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления. Проводится комплекс следственных действий. Устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего, - сообщили в СУ СК РФ по Брянской области.



По данным Минздрава РФ, состояние пострадавших после стрельбы в Брянске оценивается как средней тяжести.





Сергей Силаев



