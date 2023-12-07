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Главная » Новости

13:30, 7 декабря 2023 года

В Орловской области маткапитал на первенца с начала года получили более 1600 семей

Сертификат выдается автоматически сразу после рождения малыша.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловским мамам больше не нужно обращаться за сертификатом в Пенсионный фонд после рождения ребенка. Информация об этом поступает в личный кабинет на портале госуслуг. В 2023 году на Орловщине такие уведомления получили 1 618 женщин. Всего в проактивном порядке с апреля 2020 года маткапитал на первенца был выдан 7 679 орловским семьям.

Напомним, что с 1 февраля этого года маткапитал на первого ребенка составляет 586 947 рублей. Средства можно направить на следующие цели:

- на ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет,
- на образование детей,
- на улучшение жилищных условий,
- на накопительную пенсию мамы,
- на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Заявление подают в клиентских службах СФР, МФЦ или портале госуслуг. Как сообщили в отделении Социального фонда РФ по Орловской области, срок рассмотрения не превышает 20 рабочих дней.


Сергей Мерцалов
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