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13:30, 7 декабря 2023 года В Орловской области маткапитал на первенца с начала года получили более 1600 семей Сертификат выдается автоматически сразу после рождения малыша.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловским мамам больше не нужно обращаться за сертификатом в Пенсионный фонд после рождения ребенка. Информация об этом поступает в личный кабинет на портале госуслуг. В 2023 году на Орловщине такие уведомления получили 1 618 женщин. Всего в проактивном порядке с апреля 2020 года маткапитал на первенца был выдан 7 679 орловским семьям.



Напомним, что с 1 февраля этого года маткапитал на первого ребенка составляет 586 947 рублей. Средства можно направить на следующие цели:



- на ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет,

- на образование детей,

- на улучшение жилищных условий,

- на накопительную пенсию мамы,

- на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.



Заявление подают в клиентских службах СФР, МФЦ или портале госуслуг. Как сообщили в отделении Социального фонда РФ по Орловской области, срок рассмотрения не превышает 20 рабочих дней.





Сергей Мерцалов



