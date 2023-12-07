В Орле мужчина провалился под лед на мотобуксировщике
Из воды он выбрался самостоятельно.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Ночью 7 декабря в Орле в районе СНТ "Спутник" вблизи переулка Речного мужчина ехал на мотобуксировщике. Он провалился под лед, но пострадавшему удалось выбраться.
По информациипресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, когда спасатели прибыли на место происшествия, мотобуксировщик ушел на дно в десяти метрах от берега. Толщина льда составляла 3-4 сантиметра. Пострадавшего осмотрели медики, от госпитализации мужчина отказался.