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10:20, 7 декабря 2023 года

В Орле мужчина провалился под лед на мотобуксировщике

Из воды он выбрался самостоятельно.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Ночью 7 декабря в Орле в районе СНТ "Спутник" вблизи переулка Речного мужчина ехал на мотобуксировщике. Он провалился под лед, но пострадавшему удалось выбраться.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, когда спасатели прибыли на место происшествия, мотобуксировщик ушел на дно в десяти метрах от берега. Толщина льда составляла 3-4 сантиметра. Пострадавшего осмотрели медики, от госпитализации мужчина отказался.


Сергей Силаев
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