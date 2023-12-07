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10:20, 7 декабря 2023 года В Орле мужчина провалился под лед на мотобуксировщике Из воды он выбрался самостоятельно.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Ночью 7 декабря в Орле в районе СНТ "Спутник" вблизи переулка Речного мужчина ехал на мотобуксировщике. Он провалился под лед, но пострадавшему удалось выбраться.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, когда спасатели прибыли на место происшествия, мотобуксировщик ушел на дно в десяти метрах от берега. Толщина льда составляла 3-4 сантиметра. Пострадавшего осмотрели медики, от госпитализации мужчина отказался.





Сергей Силаев



