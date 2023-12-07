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11:30, 7 декабря 2023 года Орловский спортсмен стал победителем первенства России по настольному теннису Соревнования прошли в Татарстане.







Орловец Артемий Богуславский привез домой золотую медаль с первенства России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире участвовали 70 российских спортсменов в возрасте до 23 лет.



Артемий был единственным теннисистом, который представлял Орловщину. И если в 2022 году он завоевал серебро, то в этот раз стал обладателем высшей награды. В финале наш земляк встретился с давним соперником из Саратовской области и победил со счетом 3:1.



- Он хорошо держит мяч, имеет заготовки, мы выработали план действий и все удалось, - поделился эмоциями с корреспондентом "Вестей" Артемий Богуславский.



В будущем парень мечтает попасть в сборную России по настольному теннису. И еще один шажок на этом пути - Чемпионат России, который состоится в марте 2024 года. Готовиться к нему орловский теннисист уже начал.





Юлия Опанасюк



