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11:30, 7 декабря 2023 года

Орловский спортсмен стал победителем первенства России по настольному теннису

Соревнования прошли в Татарстане.



Орловец Артемий Богуславский привез домой золотую медаль с первенства России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире участвовали 70 российских спортсменов в возрасте до 23 лет.

Артемий был единственным теннисистом, который представлял Орловщину. И если в 2022 году он завоевал серебро, то в этот раз стал обладателем высшей награды. В финале наш земляк встретился с давним соперником из Саратовской области и победил со счетом 3:1.

- Он хорошо держит мяч, имеет заготовки, мы выработали план действий и все удалось, - поделился эмоциями с корреспондентом "Вестей" Артемий Богуславский. 

В будущем парень мечтает попасть в сборную России по настольному теннису. И еще один шажок на этом пути - Чемпионат России, который состоится в марте 2024 года. Готовиться к нему орловский теннисист уже начал.


Юлия Опанасюк
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