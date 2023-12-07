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Главная » Новости

10:00, 7 декабря 2023 года

Орловским аграриям выделят 430 миллионов рублей из федерального бюджета

Средства направят на поддержку производителей зерна.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловская область получит 430 миллионов рублей из федерального бюджета на компенсацию затрат производителей пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

- Все денежные средства будут оперативно доведены до наших сельхозтоваропроизводителей, которым в конце года они крайне нужны, - сообщил во время прямого эфира в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

За счет субсидий участники рынка смогут компенсировать до 50% затрат на производство и реализацию зерна. Это поспособствует сохранению посевных площадей, наращиванию экспорта и созданию новых рабочих мест на селе.

Как отмечает портал Орловской области, в 2023 году из федерального бюджета на поддержку производителей зерновых культур направили 20 миллиардов рублей. Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда Правительства РФ.


Сергей Мерцалов
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