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20:50, 6 декабря 2023 года В Москве защитили концепцию промышленной инженерной школы для Орловского госуниверситета Это важный проект для региона.



Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в составе делегации от региона побывал в командировке в Москве. В столице прошла защита концепции промышленной инженерной школы для ОГУ имени Тургенева.



Свои проекты представили более 70 участников, лучшими станут десять. Итоги подведут 8 декабря.

"Большой объем финансирования запланирован для создания научной школы, передовой инженерной школы. Для нас это крайне важно как переходящий элемент в реализации проекта по студенческому кампусу", – рассказал губернатор в ходе прямого эфира.





Артем Ежаков



