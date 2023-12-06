Проверку организуют в свете провала асфальта на Гостиной.
Фото: архив "Вести-Орел"
Весной в Орле обследуют подземные коммуникации. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Напомним, что именно ветхий коллектор стал причиной провала асфальта на улице Гостиной 5 декабря. Верхняя стенка упала и потянула за собой полотно.
"За сутки все исправили, машины уже ездят. Дано поручение весной еще раз обследовать все эти коллекторы", – сообщил губернатор.
Андрей Клычков еще раз поблагодарил специалистов "Спецавтобазы", "Орелводоканала" и "Квадры" за оперативную работу.