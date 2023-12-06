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20:29, 6 декабря 2023 года Весной в Орле обследуют подземные коммуникации Проверку организуют в свете провала асфальта на Гостиной.



Фото: архив "Вести-Орел"

Весной в Орле обследуют подземные коммуникации. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Напомним, что именно ветхий коллектор стал причиной провала асфальта на улице Гостиной 5 декабря. Верхняя стенка упала и потянула за собой полотно.

"За сутки все исправили, машины уже ездят. Дано поручение весной еще раз обследовать все эти коллекторы", – сообщил губернатор. Андрей Клычков еще раз поблагодарил специалистов "Спецавтобазы", "Орелводоканала" и "Квадры" за оперативную работу.





Артем Ежаков



