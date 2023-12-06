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21:00, 6 декабря 2023 года Орловцев призвали с осторожностью подходить к эзотерике Ее сеансы становятся все популярнее у россиян.







Люди стали чаще посещать сеансы эзотерики. Здесь есть шанс нарваться на мошенничество.



Есть люди, которые видят улучшения в себе после посещения гадалок и экстрасенсов. Церковь же скептически относится к таким сеансам. Иерей Алексей Лаушкин говорит, что самовнушение – главный механизм воздействия на людей у подобных целителей.



Отдельного закона, который бы запрещал деятельность целителей и ведьм не существует. Люди обращаются к предсказаниям и экстрасенсам в надежде спрогнозировать развитие событий и так снизить уровень тревоги. Подробнее – в сюжете Антона Сорокина.





Антон Сорокин



