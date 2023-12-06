Орловцев призвали с осторожностью подходить к эзотерике
Ее сеансы становятся все популярнее у россиян.
Люди стали чаще посещать сеансы эзотерики. Здесь есть шанс нарваться на мошенничество.
Есть люди, которые видят улучшения в себе после посещения гадалок и экстрасенсов. Церковь же скептически относится к таким сеансам. Иерей Алексей Лаушкин говорит, что самовнушение – главный механизм воздействия на людей у подобных целителей.
Отдельного закона, который бы запрещал деятельность целителей и ведьм не существует. Люди обращаются к предсказаниям и экстрасенсам в надежде спрогнозировать развитие событий и так снизить уровень тревоги. Подробнее – в сюжете Антона Сорокина.