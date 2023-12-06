Андрей Клычков поблагодарил коммунальщиков за заделывание дыры на Гостиной
Движение по Красному мосту, прерванное из-за провала асфальта, восстановлено.
Фото: архив "Вести-Орел"
Губернатор Андрей Клычков поблагодарил коммунальные службы за оперативное устранение провала асфальта на улице Гостиной в Орле и восстановление движения по Красному мосту. Рабочим потребовалось чуть больше суток.
"Хочу поблагодарить каждого человека, кто в круглосуточном режиме оперативно устранил последствия аварии. Спасибо!", – заявил глава региона.
Движение по главной городской артерии восстановили в 18:00 6 декабря. Причиной провала стала изношенность коммуникационного канала.