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18:30, 6 декабря 2023 года В центре Орла устанавливают символ города Монтаж идет на улице Брестской.
Фото: архив "Вести-Орел"
В преддверии Нового года в Орле устанавливают арт-объекты. На улице Брестской устанавливают фигуру "Птица Орел". Она останется там навсегда. Ранее здесь была другая топиарная фигура, но для нее найдут новый адрес.
У нового орла размах крыльев 10 метров. Высота – 4,5 метра. Фигура металлическая, окрашена и обмотана гирляндой. Анна Вайсергисер
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