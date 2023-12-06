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20:00, 6 декабря 2023 года Орловцам напомнили, что нужно возить с собой в машине Зимой перечень полезных предметов расширяется.





Декабрь проверил навыки езды орловцев по заснеженным дорогам. Помимо атрибутов, предусмотренных по закону, зимой можно возить с собой плед.



Дальнобойщик Владимир Рукосуев рассказал, что много раз видел, как водители съезжали с трассы. При вытягивании машину из сугроба пригодится буксировочный трос. Обязательно должны находиться в авто аптечка, огнетушитель, аварийный знак и жилет. В Роспотребнадзоре напоминают, что правильно нужно выбирать даже незамерзайку.



– Когда мы говорим о нелегальных продавцах, то там можно встречаться с тем, что при производстве стеклоомывающей жидкости используется метиловый спирт. Он не имеет цвета и запаха, однако при вдыхании он очень токсичен, - рассказала начальник санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области Елена Переверзева.





Анастасия Тычинская



