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7:17, 7 декабря 2023 года В Орле пенсионерка заработала денег с помощью ружья Сдала оружие в Росгвардию за вознаграждение.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле пожилая женщина нашла ружье в купленной квартире. С бесхозным оружием она поступила по всем правилам и теперь ее ожидает денежное вознаграждение.



Охотничье ружье в квартире по Авиационной орловчанка нашла, когда раскладывала вещи. На антресоли в шкафу пылилось оружие, о нем она сообщила силовикам.



- После получения результатов экспертизы будет принято решение о выплате заявительнице денежного вознаграждения в размере восьми тысяч рублей, - прокомментировал Сергей Прилепский,начальник отдела ЛРР Росгвардии по городу Орлу.



В Росгвардии отмечают, что с начала 2023 года только в Заводском районе жители сдали семь бесхозных единиц оружия.





Ольга СУПОНЕВА



