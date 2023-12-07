В Орле пенсионерка заработала денег с помощью ружья
Сдала оружие в Росгвардию за вознаграждение.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле пожилая женщина нашла ружье в купленной квартире. С бесхозным оружием она поступила по всем правилам и теперь ее ожидает денежное вознаграждение.
Охотничье ружье в квартире по Авиационной орловчанка нашла, когда раскладывала вещи. На антресоли в шкафу пылилось оружие, о нем она сообщила силовикам.
- После получения результатов экспертизы будет принято решение о выплате заявительнице денежного вознаграждения в размере восьми тысяч рублей, - прокомментировал Сергей Прилепский,начальник отдела ЛРР Росгвардии по городу Орлу.
В Росгвардии отмечают, что с начала 2023 года только в Заводском районе жители сдали семь бесхозных единиц оружия.