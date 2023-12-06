Главная » Новости



19:00, 6 декабря 2023 года Театр кукол исполнил желание юной орловчанки Девочке вручили умную колонку.





По всей России стартовала акция "Елка желаний". Орловчанка Алена уже получила желанный подарок – умную колонку. Дарителем стал театр кукол.



Дед Мороз и Снегурочка побывали в гостях у девочки. Ей и ее младшему брату вручили сладкие подарки и пригласительные в театр.



Всероссийская акция "Елка желаний" проходит в стране уже шестой год, объединяя тысячи людей. Принять участие в ней могут как организации, так и частные лица.





Эва Стасюлевич



