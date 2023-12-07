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8:30, 7 декабря 2023 года

Орловские изобретатели представили квадрокоптер на выставке в Сочи

Конгресс молодых ученых прошел в образовательном центре "Сириус".

Фото: Орловский государственный университет

С 28 по 30 ноября на федеральной территории "Сириус" прошел третий конгресс молодых ученых, который собрал более пяти тысяч человек из 35 стран мира. Орловский государственный университет представил многофункциональный квадрокоптер "ADA".

Квадрокоптер оснащен камерой, видеопередатчиком и аппаратурой управления. Корпус выполнен из PLA-пластика. На орловский аппарат можно установить и дополнительное оборудование, а ремонт производится модульно и быстро.

Квадрокоптер может использоваться для доставки грузов, мониторинга территорий, фото и видеофиксации, обучающих полетов и других задач, - сообщили в пресс-службе Орловского государственного университета.


Сергей Силаев
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