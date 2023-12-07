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8:00, 7 декабря 2023 года Каратистка из Орла завоевала золотую медаль в Южно-Сахалинске В первенстве России по каратэ участвовали 700 спортсменов.



Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

Орловская каратистка Валерия Милованова провела на турнире четыре поединка и во всех одержала победы, обеспечив себе золотую медаль. К соревнованиям воспитанницу споршколы "Орел-Карат" подготовил тренер Алексей Панкратов.



Также на пьедестал почета поднялись и другие спортсмены из Орла. Серебряную медаль завоевала Виталия Русанова. Бронза в активе Арины Мишуренко, Анны Дорогавцевой и Дарьи Чижиковой.



Всего на татами в Южно-Сахалинске вышли 700 сильнейших каратистов в возрасте от 14 до 20 лет из 52 регионов страны. Как сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий, турнир стал отборочным на Первенство Европы, которое пройдет в начале февраля в Грузии.









Сергей Мерцалов



