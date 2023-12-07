Каратистка из Орла завоевала золотую медаль в Южно-Сахалинске
В первенстве России по каратэ участвовали 700 спортсменов.
Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий
Орловская каратистка Валерия Милованова провела на турнире четыре поединка и во всех одержала победы, обеспечив себе золотую медаль. К соревнованиям воспитанницу споршколы "Орел-Карат" подготовил тренер Алексей Панкратов.
Также на пьедестал почета поднялись и другие спортсмены из Орла. Серебряную медаль завоевала Виталия Русанова. Бронза в активе Арины Мишуренко, Анны Дорогавцевой и Дарьи Чижиковой.
Всего на татами в Южно-Сахалинске вышли 700 сильнейших каратистов в возрасте от 14 до 20 лет из 52 регионов страны. Как сообщаетЦентр физкультурных и спортивных мероприятий, турнир стал отборочным на Первенство Европы, которое пройдет в начале февраля в Грузии.