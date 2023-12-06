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18:00, 6 декабря 2023 года В зоопарке Орловского полесья нашли нарушения содержания животных Проверку провел Россельхознадзор.



Фото: архив "Вести-Орел"

В ноябре специалисты управления Россельхознадзора проверили зоопарк Орловского полесья и вскрыли ряд нарушений. Выяснилось, что специалист по зооветмероприятиям, следящий за здоровьем животных, не имеет профильного образования.



Также проверяющие обратили внимание, что из вольеров с яками, пятнистыми оленями, лошадьми Пржевальского, двугорбыми верблюдами не обеспечили удаление лишней воды, а площади вольеров для кроликов, уток-мандаринок, голубей и англо-нубийских козлов не соответствуют размерам.



Одновременно выяснилось, что у лошадей Пржевальского, уток-мандаринок и бизона нет укрытия, защищающего от непогоды и повышенного внимания публики.

По всем фактам нарушений выданы предписания об их устранении.





Артем Ежаков



