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17:30, 6 декабря 2023 года Полтысячи амчан состоят в местном отделении "Волонтеров Победы" За пять лет число добровольцев выросло в разы.







Почти пять лет назад в Мценске создали местное отделение "Волонтеров Победы". Тогда добровольцев можно было сосчитать по пальцам, но сегодня штат волонтеров превышает 500 человек.



Они активно работали на доставке необходимого во время пандемии, а сегодня собирают гуманитарные посылки в зону специальной военной операции. Мценское отделение стало инициатором межрегиональных конкурсов – литературного "Строки, опаленные войной" и песенного – "Журавли". В них поучаствовали порядка 20 регионов России.



Сегодня в волонтерские ряды вовлечены уже 25% населения страны, и эта цифра ежедневно растет.





Екатерина Габова



