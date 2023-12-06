Главная » Новости



15:30, 6 декабря 2023 года Около половины орловцев привились от гриппа Это порядка 320 тысяч человек.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области продолжается прививочная кампания против гриппа. На данный момент вакцинацию прошли 320 тысяч человек, или 45,7% от населения области. Актуальные данные представили в Роспотребнадзоре.



Между тем, на минувшей неделе зарегистрировали почти восемь тысяч случаев заражения ОРВИ. Это на четверть больше позапрошлой семидневки. По региону циркулируют вирусы SARS-CoV-2, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы, микоплазма, вирусы гриппа А (Н3N2).



В связи с ухудшением эпидситуации в регионе постепенно вводятся ограничительные меры. В медучреждениях придется надеть маску. В школах и детских садах введены утренние фильтрации и дезинфекции.









Артем Ежаков



