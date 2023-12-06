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Главная » Новости

14:00, 6 декабря 2023 года

Рекордно низкий уровень безработицы зафиксировали на Орловщине

Показатель составляет 0,4%.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

К концу 2023 года в Орловской области отмечен рекордно низкий уровень безработицы. На 1 декабря 2023 года показатель составлял 1,9 тысячи человек. В настоящее время уровень безработицы – 0,4%.

По информации пресс-службы правительства региона, по состоянию на 1 декабря 2023 года число вакансий в Орловской области составило 11,6 тысячи. Места для работы предлагаются на заводах, в сельхозпредприятиях, в учреждениях здравоохранения, социальных услуг, сферы торговли.

С 2017 года нам удалось создать более 50 новых производств со среднесписочной численностью от 50 человек. В прошлом году в экономике региона было создано более 3 тыс. новых рабочих мест, что в 1,6 раза больше, чем в 2017 году, и на 33% превышает 2021 год. В целом за 2017-2022 годы было создано более 14 тыс. новых рабочих мест, - отмечал ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков в инвестиционном послании на 2023 год.


Сергей Силаев
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