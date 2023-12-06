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13:30, 6 декабря 2023 года

Первые тренировки на футбольном манеже Орла проведут в декабре

Спортивный объект - единственный в регионе.



В Орле завершаются процедуры согласования документов для окончательной сдачи в первого в истории региона крытого футбольного манежа. Строительные работы на объекте завершены.

Я очень надеюсь, что со дня на день в спортивные залы зайдет футбольный мяч. Я по секрету скажу: мы тестировали, как натянуты сетки, как стоят ворота, мячик уже там летал. Скоро он полетит официально, - рассказал руководитель департамента физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов.

Объект возводили в рамках национального проекта "Демография". Футбольный манеж будет доступен для тренировок как юным спортсменам, так и игрокам ФК "Орел". Первые тренировки планируется провести уже в декабре. Подробности – в сюжете Анастасии Дороховой.


Анастасия Дорохова
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