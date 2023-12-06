В Орле маршрутка протаранила пешеходное ограждение
ДТП произошло на улице Ливенской рано утром 6 декабря.
Фото: Эльза Ахмедбекова
В Орле на улице Ливенской пассажирский автобус, следовавший по межмуниципальному маршруту №421 ("Плещеево - Телецентр"), врезался в ограждение. Дорожно-транспортное происшествие случилось 6 декабря в 05.35 утра.
Как сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД России по Орловской области, появившаяся в орловских СМИ информация о том, что водитель маршрутки потерял сознание за рулем, не соответствует действительности.
По предварительным данным, причиной аварии стал мужчина, неожиданно выбежавший на проезжую часть дороги. По словам водителя автобуса, с места ДТП он скрылся.