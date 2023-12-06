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12:05, 6 декабря 2023 года В Орле маршрутка протаранила пешеходное ограждение ДТП произошло на улице Ливенской рано утром 6 декабря.



Фото: Эльза Ахмедбекова

В Орле на улице Ливенской пассажирский автобус, следовавший по межмуниципальному маршруту №421 ("Плещеево - Телецентр"), врезался в ограждение. Дорожно-транспортное происшествие случилось 6 декабря в 05.35 утра.



Как сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД России по Орловской области, появившаяся в орловских СМИ информация о том, что водитель маршрутки потерял сознание за рулем, не соответствует действительности.





По предварительным данным, причиной аварии стал мужчина, неожиданно выбежавший на проезжую часть дороги. По словам водителя автобуса, с места ДТП он скрылся.





Сергей Мерцалов



