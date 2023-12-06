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12:30, 6 декабря 2023 года

В Орел приехали лучшие акробаты ЦФО

Чемпионат и Первенство Орловской области по спортивной акробатике собрали более 300 участников.



За медали боролись спортсмены из Орла, Белгорода, Курска, Брянска. Они выходили на ковер и с легкостью демонстрировали то, что, кажется, повторить невозможно.

- Ребенок, идя на элемент, делая сальто, должен прежде подумать, чем сделать, сознание должно опережать действия вот в акробатике это главный принцип, - рассказала Клавдия Наумова, Заслуженный тренер России по спортивной акробатике, Почетный гражданин Орла.

По словам Клавдии Михайловны, 2023 год для ее воспитанников оказался щедрым на награды. В ноябре орловцы привезли три бронзы с международных соревнований в Беларуси. А несколько дней назад юные наумовцы завоевали золотые и серебряные медали на всероссийском турнире имени Владимира Павловского. В этот раз воспитанницам спортивной школы "Академия футбола имени Семина" подняться на заветный пьедестал почета не удалось.


Юлия Опанасюк
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