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12:30, 6 декабря 2023 года В Орел приехали лучшие акробаты ЦФО Чемпионат и Первенство Орловской области по спортивной акробатике собрали более 300 участников.







За медали боролись спортсмены из Орла, Белгорода, Курска, Брянска. Они выходили на ковер и с легкостью демонстрировали то, что, кажется, повторить невозможно.



- Ребенок, идя на элемент, делая сальто, должен прежде подумать, чем сделать, сознание должно опережать действия вот в акробатике это главный принцип, - рассказала Клавдия Наумова, Заслуженный тренер России по спортивной акробатике, Почетный гражданин Орла.



По словам Клавдии Михайловны, 2023 год для ее воспитанников оказался щедрым на награды. В ноябре орловцы привезли три бронзы с международных соревнований в Беларуси. А несколько дней назад юные наумовцы завоевали золотые и серебряные медали на всероссийском турнире имени Владимира Павловского. В этот раз воспитанницам спортивной школы "Академия футбола имени Семина" подняться на заветный пьедестал почета не удалось.





Юлия Опанасюк



