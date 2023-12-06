Новый мусорный полигон под Орлом откроется 1 января 2024 года

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11:17, 6 декабря 2023 года
Новый мусорный полигон под Орлом откроется 1 января 2024 годаПредприятие сможет принять 60% мусора региона.
Фото: Татьяна Тимохина
Новый мусорный полигон под Орлом заработает в 2024 году. Он расположен в Орловском муниципальном округе на улице Итальянской.
Площадь полигона - 22 гектара. Предприятие будет способно принять 60% мусора, который образуется в регионе. Подробности - в ближайших выпусках "Вестей".
Татьяна Тимохина
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