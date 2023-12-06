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9:52, 6 декабря 2023 года Разбитую остановку на Московском шоссе Орла отремонтируют до конца года Остановочный павильон разрушили вандалы.



Фото: Ольга Нагайцева

Ремонт остановки "Металлист", находящейся в районе дома №86 по Московскому шоссе города Орла, проведут до конца 2023 года. Об этом корреспонденту сайта "Вести-Орел" сообщили в пресс-службе городской администрации в ответ на официальный запрос.



Разрушение остановки произошло в ходе вандальских действий неизвестных лиц. "Спецавтобаза" подала заявление в правоохранительные органы.



– У нас на микроне красивые остановки из стекла делают, но постоянно их колотят сомнительные личности. Только установят новое стекло и сразу бьют, - рассказала орловчанка Ольга Нагайцева.





Сергей Силаев



