Разбитую остановку на Московском шоссе Орла отремонтируют до конца года
Остановочный павильон разрушили вандалы.
Фото: Ольга Нагайцева
Ремонт остановки "Металлист", находящейся в районе дома №86 по Московскому шоссе города Орла, проведут до конца 2023 года. Об этом корреспонденту сайта "Вести-Орел" сообщили в пресс-службе городской администрации в ответ на официальный запрос.
Разрушение остановки произошло в ходе вандальских действий неизвестных лиц. "Спецавтобаза" подала заявление в правоохранительные органы.
– У нас на микроне красивые остановки из стекла делают, но постоянно их колотят сомнительные личности. Только установят новое стекло и сразу бьют, - рассказала орловчанка Ольга Нагайцева.