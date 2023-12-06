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11:00, 6 декабря 2023 года В Орловской области появится еще один ФАП Новый фельдшерско-акушерский пункт строят в Ливенском районе.



Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"

В Орловской области продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Один из них возводят в селе Никольское Ливенского района.



В настоящий момент монтаж корпуса практически завершен, впереди благоустройство территории и закупка нового оборудования. Объект в Никольском должен быть сдан в 2024 году, сообщает "ПРИНТ-ТВ". Накануне ход работ проконтролировал главный врач Ливенской ЦРБ Вадим Сезин.



- Построить ФАП удалось благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение". Работа идет с опережением графика. Движемся дальше, фельдшер и жители с нетерпением ждут открытия, - сказал Вадим Сезин.





Сергей Мерцалов



