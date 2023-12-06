В Орловской области появится еще один ФАП

Новый фельдшерско-акушерский пункт строят в Ливенском районе.
Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"
В Орловской области продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Один из них возводят в селе Никольское Ливенского района.
В настоящий момент монтаж корпуса практически завершен, впереди благоустройство территории и закупка нового оборудования. Объект в Никольском должен быть сдан в 2024 году, сообщает"ПРИНТ-ТВ". Накануне ход работ проконтролировал главный врач Ливенской ЦРБ Вадим Сезин.
- Построить ФАП удалось благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение". Работа идет с опережением графика. Движемся дальше, фельдшер и жители с нетерпением ждут открытия, - сказалВадим Сезин.